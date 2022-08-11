Август, 11 в 17:12

Около 13 тыс. белорусских военных согласились идти воевать против Украины.

Об этом на брифинге в Media Center Ukraine сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, Россия всячески продолжает втягивать Беларусь в войну против Украины. По оперативным данным, вдоль государственной границы Украины развернуты шесть батальонов вооруженных сил Беларуси.

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– По предварительным данным, до 13 тыс. человек из числа действующих и бывших военнослужащих подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины, – сказал Громов.

Также, кроме собственных вооруженных сил, Россия приглашает на полигоны Беларуси и иностранных представителей.

3 августа на аэродром Мочулище в Минскую область прибыли иностранные подразделения от РФ, Вьетнама, Узбекистана, Камеруна, Таджикистана, Сирии, Лаоса и Мали.

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что это делается для создания картинки якобы международной военной поддержки России.

Что касается мобилизации в РФ, то там российские власти планируют призвать 8 тыс. человек.