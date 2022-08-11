Август, 11 в 14:55

Идею запретить выдачу шенгенских виз гражданам России вряд ли удастся реализовать.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что ФРГ уже ввела санкции против большого количества конкретных россиян.

– Мне очень трудно представить такое развитие событий, – сказал он на пресс-конференции, комментируя инициативу запретить выдачу шенгенских виз россиянам.

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26 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что его ведомство работает над предложениями для Европейского Союза по прекращению выдачи шенгенских виз гражданам РФ.

Он объяснил, что ограничения на поездки для граждан России должны согласовываться на уровне Евросоюза.

Глава МИД Эстонии назвал неприемлемой ситуацию, при которой россияне массово посещают страны ЕС, в том числе с туристической целью, в то время, как в Украине из-за обстрелов РФ погибают дети.

11 августа стало известно, что через неделю Эстония закрывает границы для россиян с шенгенскими визами.