Август, 11 в 15:10

Россия отклонила предложение Швейцарии представлять интересы Украины в РФ.

По словам представителя МИД России Ивана Нечаева, это невозможно, поскольку “Швейцария потеряла статус нейтрального государства”.

– Швейцарцев действительно интересовало наше мнение о возможном представлении интересов Украины в России и России в Украине. Мы четко ответили, что Швейцария, к сожалению, потеряла статус нейтрального государства и не может быть ни посредником, ни представителем. Берн присоединился к незаконным западным санкциям против России, – сказал Нечаев.

Ранее стало известно, что Украина договорилась со Швейцарией о представительстве своих интересов в России после разрыва дипломатических отношений.

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Напомним, что Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций Европейского Союза против России, который предусматривает эмбарго на золото. Также он включает в себя заморозку активов крупнейшего банка РФ – Сбербанка.