Август, 11 в 14:41

Чешский оператор нефтепровода Дружба, проходящего из России через Украину, Mero ожидает возобновления поставок российской нефти 12-13 августа.

Об этом сообщило чешское информационное агентство CTK.

— Заказчик MOL предпринял соответствующие шаги (оплатил транзитный сбор), в результате которых южная часть нефтепровода работает для словаков и венгров. Наш заказчик сообщил мне, что он делает аналогичные шаги, поэтому я ожидаю, что очень скоро к нам тоже потечет нефть, – сказал председатель совета директоров Mero Ярослава Пантучек.

Ранее Транснефть сообщила, что украинская компания Укртранснефть остановила транзит российской нефти через территорию Украины с 4 августа.

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Российская компания утверждает, что не смогла оплатить предоплату за услуги транзита из-за санкций Евросоюза. Этим нефтепроводом российская нефть поступает в Венгрию, Чехию и Словакию.

Венгерская MOL и словацкая Slovnaft (входит также в группу MOL) инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора MOL или Slovnaft, что позволило бы возобновить поставки нефти.

В прошлом году по южной ветке было транспортировано 12 млн тонн российской нефти, в том числе в Чехию — 3,4 млн тонн, Словакии — 5,2 млн тонн, Венгрии — 3,4 млн тонн.