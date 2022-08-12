Угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует — глава МАГАТЭ

Август, 11 в 23:08

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что пока невозможно комиссии МАГАТЭ побывать на Запорожской АЭС, чтобы проверить “некоторые факты”.

Об этом Гросси сказал в своем выступлении на Совбезе ООН из-за сложившейся ситуации вокруг ЗАЭС.

По его словам, представителям МАГАТЭ необходимо лично побывать на атомной станции для того, чтобы независимо оценить риски ядерной безопасности, ведь ситуация там вызывает немалую обеспокоенность.

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Речь идет о нескольких взрывах на территории электростанции, а именно у внешнего источника электроснабжения.

Гросси подчеркнул, что физическое присутствие миссии МАГАТЭ на станции поможет стабилизировать ситуацию.

– Что мы намерены сделать. Мы определим состояние основной и запасной системы безопасности. Также рассмотрим работу в машинном зале. Проверим статус реакторов и состояние ядерных материалов и отработанных в частности. Также нам нужно провести обслуживание всего оборудования МАГАТЭ, — подчеркнул Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, предварительная оценка ситуации на ЗАЭС говорит о том, что непосредственной угрозы атомной безопасности вследствие попадания или других военных действий пока нет. Но это может измениться в любой момент.

ООН пригласила генерального директора Гросси выступить перед Совбезом 15 стран по видеосвязи.