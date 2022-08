Нидерланды присоединились к обучению украинских военных в Британии

Нидерланды присоединились к британской программе подготовки украинских военнослужащих.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что нидерландский персонал начнет свою миссию в августе.

The Netherlands has joined the UK-led program of training servicemembers of #UAarmy.

Dutch personnel will start their mission this August.

The more well-trained fighters we have, the closer our victory.

Thanks to @KajsaOllongren for friendship and support.

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 12, 2022