Нидерланды присоединились к обучению украинских военных в Британии
Нидерланды присоединились к британской программе подготовки украинских военнослужащих.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Он отметил, что нидерландский персонал начнет свою миссию в августе.
— Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе наша победа, — подчеркнул министр.
The Netherlands has joined the UK-led program of training servicemembers of #UAarmy.
Dutch personnel will start their mission this August.
The more well-trained fighters we have, the closer our victory.
Thanks to @KajsaOllongren for friendship and support.
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 12, 2022
Он поблагодарил главу Минобороны Нидерландов Кайси Оллонгрен за дружбу и поддержку.
Ранее Министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам сообщил, что его страна также присоединяется к масштабной программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании.
А 10 августа о присоединении к программе по обучению украинских военных в Великобритании объявило Минобороны Дании.
Также об участии в подготовке украинских военных объявили Финляндия, Швеция, Канада.