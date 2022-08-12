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Нидерланды присоединились к обучению украинских военных в Британии

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Військові Нідерландів
Фото: Depositphotos

Нидерланды присоединились к британской программе подготовки украинских военнослужащих.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что нидерландский персонал начнет свою миссию в августе.

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— Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе наша победа, — подчеркнул министр.

Он поблагодарил главу Минобороны Нидерландов Кайси Оллонгрен за дружбу и поддержку.

Ранее Министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам сообщил, что его страна также присоединяется к масштабной программе подготовки украинских военнослужащих в Великобритании.

А 10 августа о присоединении к программе по обучению украинских военных в Великобритании объявило Минобороны Дании.

Также об участии в подготовке украинских военных объявили Финляндия, Швеция, Канада.

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