Август, 12 в 12:59

В пятницу, 12 августа, на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше упали цены на бензин и дизельное топливо. В то же время, автогаз немного подорожал.

Так, литр бензина марки А-95 сегодня в среднем можно приобрести по цене 6,77 злотых (54,6 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 12 августа). Накануне это горючее стоило 6,81 злотых за литр.

Подешевел и бензин марки А-98 – до 7,24 злотых/литр (58,4 грн) с 7,35 злотых/литр днем ранее.

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Средняя стоимость литра дизтоплива снизилась до 7,09 злотых (57,2 грн) по сравнению с 7,12 злотых за литр в четверг.

Дешевле на польских АЗС продают и премиальный дизель – в среднем по цене 7,34 злотых/литр (59,2 грн). Накануне этот дизель стоил 7,45 злотых за литр.

В то же время, средняя стоимость автогаза (LPG), наоборот, несколько выросла и сейчас составляет 3,25 злотых/литр (26,2 грн), тогда как в четверг он стоил 3,23 злотых/литр.

В зависимости от воеводства цены на АЗС могут быть ниже или выше средних по стране. Например, стоимость бензина А-95 варьируется от 6,06 злотых/литр (48,9 грн) в Любушском воеводстве до 6,96 злотых за литр (56,1 грн) в Куявско-Поморском воеводстве.

Цены на бензин А-98 самые низкие в Малопольском воеводстве (6,38 злотых/литр или 51,4 грн), а самые высокие – в Подкарпатском воеводстве (7,73 злотых/литр или 62,3 грн).

Стоимость топлива в Украине

В Украине цены на некоторые виды горючего 12 августа немного выросли. К примеру, бензин марки А-95 подорожал на 18 копеек (49,98 грн/л).

Стоимость бензина А-92 почти не изменилась и составляет в среднем 48,6 грн/л. Дизтопливо подорожало на 2 копейки (53,76 грн/л).

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl