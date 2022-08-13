Август, 13 в 18:39

После вступления в НАТО Финляндия планирует объединить свои ракетные комплексы береговой обороны с аналогичными системами Эстонии. Это позволит закрыть Балтийское море для военных кораблей РФ.

Об этом рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финской газете Iltalehti.

– Мы должны интегрировать свои ракетные комплексы береговой обороны. Дальность действия эстонских и финских ракет больше, чем ширина Финского залива. Это означает, что мы объединим нашу противоракетную оборону и будем делиться друг с другом всей информацией, – отметил Певкур по итогам встречи с главой Минобороны Финляндии Антти Кайкконеном.

Он объяснил, что совместная противоракетная оборона позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Как известно, этот залив находится на востоке Балтийского моря, омывает берега Финляндии, Эстонии и РФ.

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После объединения финских и эстонских комплексов береговой обороны российские корабли уже не будут чувствовать себя свободно при выходе из Финского залива в Балтийское море.

– Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Ситуация изменится, – подчеркнул Певкур.

В течение осени и следующего года будет разработан новый план обороны Эстонии и всего Балтийского региона. Он будет интегрирован с планом обороны Финляндии.

Издание уточняет, что осенью прошлого года Эстония решила приобрести израильские ракеты Blue Spear, дальность полета которых составляет 290 км. Они предназначены для поражения морских целей.

В то же время на вооружении Финляндии есть ракетная система МТО 85М (для ударов по морским целям) с дальностью более 100 км. Максимальная ширина Финского залива составляет 130 км.

Финны и эстонцы планировали организовать общую береговую оборону еще в 1930-х годах. Однако тогда этим странам не хватило союзников.

Как известно, в начале июля главы министерств иностранных дел Финляндии и Швеции подписали протокол о вступлении своих стран в НАТО. Теперь все члены Альянса должны ратифицировать это решение.

Недавно ратификацию утвердил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Источник: ERR, Iltalehti