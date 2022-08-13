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Во время обысков у Трампа нашли файл, который может быть полезен Путину — СМИ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
Дональд Трамп
Фото: Depositphotos

Во время обысков в доме 45 президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго американское Федеральное бюро расследований изъяло информацию “о президенте Франции”.

Американские СМИ, ссылаясь на публикацию в Twitter Дженнифер Палмиери, бывшей помощницы Хиллари Клинтон, пишут, что этот “компромат” мог бы быть полезен президенту РФ Владимиру Путину.

В своем посте Палмиери не назвала ни Трампа, ни Путина по имени, а только с намеками написала:

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— Ломаю здесь себе голову, какой мировой лидер мог бы считать “компромат” о Макроне ценным?

В то же время издание Insider предположило, что гипотетический вопрос касается Путина. Однако Палмиери не дала журналистам объяснения, что именно она имела в виду.

Напомним, 9 августа Федеральное бюро расследований провело обыски в имении Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде.

СМИ сообщали, что это сделали в рамках расследования обращения с президентскими документами, в частности секретными файлами, которые могли доставить в дом бывшего президента США.

Позже американские издания сообщили, что ФБР обнаружило в доме Трампа 11 комплектов секретных документов. В частности, было изъято несколько комплектов с файлами: четыре с грифом Совершенно секретно, три с грифом Секретно.

Остальные три комплекта документов носят конфиденциальный характер.

Джерело: Insider 

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