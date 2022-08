Во время обысков у Трампа нашли файл, который может быть полезен Путину — СМИ

Во время обысков в доме 45 президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго американское Федеральное бюро расследований изъяло информацию “о президенте Франции”.

Американские СМИ, ссылаясь на публикацию в Twitter Дженнифер Палмиери, бывшей помощницы Хиллари Клинтон, пишут, что этот “компромат” мог бы быть полезен президенту РФ Владимиру Путину.

В своем посте Палмиери не назвала ни Трампа, ни Путина по имени, а только с намеками написала:

Racking my brain here…which world leader would find Kompromat on Macron valuable? https://t.co/KhOKv0CnH1

