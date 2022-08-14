Тайвань сообщил, что в его зону ПВО вошли 13 самолетов КНР

Август, 13 в 21:16

Тайвань зафиксировало движение китайских военных самолетов. Как сообщило Минобороны Тайваня в Twitter, в их зону противовоздушной обороны вошли 13 самолетов Китайской Народной Республики.

Оборонное ведомство отметило, что около острова около 17:00 по местному времени заметили шесть кораблей и 29 самолетов китайской армии.

Тайвань отреагировал, подняв в небо свои самолеты и направив суда и ракетные системы наземного базирования.

Сейчас смотрят

Позже по времени 13 китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива и вошли в зону действия ПВО Тайбэя.

6 PLAN vessels and 29 PLA aircraft around our surrounding region were detected today (August 13, 2022) until 1700(GMT+8). #ROCArmedForces have monitored the situation and responded to these activities with aircraft in CAP, naval vessels, and land-based missile systems. pic.twitter.com/TpL5Acgkm5 — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) August 13, 2022

10 августа Пекин заявил об окончании военных учений вокруг Тайваня, но добавил, что будет проводить регулярное патрулирование вокруг острова.

Читайте Китай сократил сотрудничество с США в нескольких сферах и наложил санкции на Пелоси

Днем ранее военные КНР объявили о начале новых совместных учений военно-воздушных сил и флота страны в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Предыдущие учения китайской армии вокруг острова завершились только 7 августа.

Визит Нэнси Пелоси в Тайбэй вызвал напряжение в мире, ведь Пекин не признает независимость Тайваня отдельно от Китая. Во время перелета с несколькими остановками пассажирский самолет сопровождали американские истребители. Символический визит Пелоси длился менее суток. Спикер вылетела с острова 3 августа.

12 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что глава КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден могут встретиться в ноябре. Встреча может состояться на саммите лидеров стран G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

Источник: Минобороны Тайваня