Тайвань сообщил, что в его зону ПВО вошли 13 самолетов КНР
Тайвань зафиксировало движение китайских военных самолетов. Как сообщило Минобороны Тайваня в Twitter, в их зону противовоздушной обороны вошли 13 самолетов Китайской Народной Республики.
Оборонное ведомство отметило, что около острова около 17:00 по местному времени заметили шесть кораблей и 29 самолетов китайской армии.
Тайвань отреагировал, подняв в небо свои самолеты и направив суда и ракетные системы наземного базирования.
Позже по времени 13 китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива и вошли в зону действия ПВО Тайбэя.
6 PLAN vessels and 29 PLA aircraft around our surrounding region were detected today (August 13, 2022) until 1700(GMT+8). #ROCArmedForces have monitored the situation and responded to these activities with aircraft in CAP, naval vessels, and land-based missile systems. pic.twitter.com/TpL5Acgkm5
— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) August 13, 2022
10 августа Пекин заявил об окончании военных учений вокруг Тайваня, но добавил, что будет проводить регулярное патрулирование вокруг острова.
Днем ранее военные КНР объявили о начале новых совместных учений военно-воздушных сил и флота страны в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.
Предыдущие учения китайской армии вокруг острова завершились только 7 августа.
Визит Нэнси Пелоси в Тайбэй вызвал напряжение в мире, ведь Пекин не признает независимость Тайваня отдельно от Китая. Во время перелета с несколькими остановками пассажирский самолет сопровождали американские истребители. Символический визит Пелоси длился менее суток. Спикер вылетела с острова 3 августа.
12 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что глава КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден могут встретиться в ноябре. Встреча может состояться на саммите лидеров стран G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
Источник: Минобороны Тайваня