Тайвань сообщил, что в его зону ПВО вошли 13 самолетов КНР

Тайвань зафиксировало движение китайских военных самолетов. Как сообщило Минобороны Тайваня в Twitter, в их зону противовоздушной обороны вошли 13 самолетов Китайской Народной Республики.

Оборонное ведомство отметило, что около острова около 17:00 по местному времени заметили шесть кораблей и 29 самолетов китайской армии.

Тайвань отреагировал, подняв в небо свои самолеты и направив суда и ракетные системы наземного базирования.

Позже по времени 13 китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива и вошли в зону действия ПВО Тайбэя.

6 PLAN vessels and 29 PLA aircraft around our surrounding region were detected today (August 13, 2022) until 1700(GMT+8). #ROCArmedForces have monitored the situation and responded to these activities with aircraft in CAP, naval vessels, and land-based missile systems. pic.twitter.com/TpL5Acgkm5

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) August 13, 2022