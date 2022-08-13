Август, 13 в 15:00

В субботу, 13 августа, на АЗС в Польше подешевели практически все виды горючего, кроме бензина марки А-98.

В частности, бензин А-95 сегодня в среднем стоит 6,73 злотых за литр (54,3 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 13 августа). В пятницу это горючее продавали на АЗС по цене 6,77 злотых/литр.

В то же время, средняя стоимость бензина А-98 немного выросла – до 7,25 злотых/литр (58,5 грн) с 7,24 злотых/литр днем ранее.

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Литр дизельного топлива можно купить в среднем по 7,03 злотых (56,7 грн). Это дешевле, чем накануне (было 7,09 злотых/литр).

Упали цены и на премиальный дизель: до 7,31 злотых за литр (58,9 грн) по сравнению с 7,34 злотых/литр в пятницу.

Средняя стоимость автогаза (LPG) снизилась с 3,25 злотых/литр до 3,22 злотых за литр (25,96 грн).

Стоимость горючего на польских АЗС варьируется в зависимости от воеводства. Например, цены на бензин марки А-95 самые низкие в Поморском воеводстве (6,57 злотых за литр или 52,97 грн), а самые высокие – в Люблинском воеводстве (6,97 злотых/литр или 56,2 грн).

Стоимость литра дизтоплива варьируется от 6,74 злотых (54,3 грн) в Куявско-Поморском воеводстве до 7,18 злотых (57,9 грн) в Западнопоморском воеводстве.

Цены на АЗС в Украине

Топливо на АЗС в Украине сегодня подешевело. В частности, бензин А-95 упал в цене на 14 копеек и стоит в среднем 49,83 грн/л.

Бензин А-92 подешевел на 12 копеек. Теперь его можно в среднем приобрести по 48,47 грн/л.

Средняя цена дизтоплива составляет 53,73 грн./л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl