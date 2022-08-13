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В США на британского писателя Салмана Рушди напали с ножом

Илья Нежигай, редактор ленты
В США на британского писателя Салмана Рушди напали с ножом
Фото: Getty Images

В Нью-Йорке напали на британского писателя Салмана Рушди во время выступления в Нью-Йорке. Он был доставлен в больницу на вертолете.

Об этом вечером 12 августа сообщило агентство Reuters.

Известно, что Салман Рушди находился на сцене, когда из зала к писателю выбежал неизвестный, после чего набросился на британца с ножом.

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По информации свидетелей из зала, нападавший успел ударить Рушди порядка 10-15 раз руками и ножом, прежде чем он был задержан.

На данный момент неизвестно, насколько серьезными были ранения писателя.

Салман Рушди — является британским писателем индийского происхождения. Его тексты о религии и политике имеют неоднозначную реакцию в некоторых частях мира.

В конце 80-х был опубликован его роман Сатанинские стихи, где присутствует персонаж, образ которого списан с пророка Мухаммеда. Описание данного персонажа некоторые мусульмане считают оскорбительным. Дошло до того, что аятолла Ирана Рухолла Хомейни издал против британского писателя фетву — указ, призывающий к смерти.

Салман Рушди продолжал писать, укрываясь в Британии под защитой Скотленд-Ярда.

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Источник: Reuters
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