Август, 13 в 18:50

В правительстве Дании поддерживают ограничения на выдачу шенгенских виз для граждан России, но предпочитают сделать это вместе со всеми странами Европейского Союза.

Об этом заявил министр иммиграции Дании Кааре Дибвад в комментарии Politiken.

Он заявил, что всего за пять месяцев 2022 года гражданам РФ выдали почти втрое больше туристических виз в страну, чем за весь 2021 год. Министр добавил, что он удивлен такими цифрами.

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– То, что предложила Эстония разумно. Выступить с общеевропейским ответом. Но понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда россияне могут въехать, то в принципе можно въехать и на всю Шенгенскую зону. Вот почему ЕС – это границы, в которых это должно быть сделано, – подчеркнул министр.

В Совете ЕС сейчас председателем Чехия. Именно эта страна предлагает рассмотреть вопрос о запрете выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа. Также сообщалось, что запрет на выдачу виз россиянам может войти в новый санкционный пакет против Москвы.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: кроме Украины, такие призывы озвучивают больше европейские соседи России.

За ограничение туристических поездок для россиян в страны Евросоюза выступила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она сказала, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз в страны Европы для россиян.

Источник: Politiken