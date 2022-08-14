Август, 14 в 12:03

Цены на горючее на польских автозаправках в воскресенье, 14 августа, не значительно, но снизились.

В частности, бензин марки А-95 сегодня в среднем стоит 6,69 злотых за литр (53,92 грн по курсу Нацбанка Украины по состоянию на 14 августа). Накануне было 6,73 зл/л.

А-98 также подешевел за день – с 7,25 до 7,19 злотых/литр (57,95 грн по курсу НБУ).

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За литр дизельного топлива нужно выложить в среднем 7 злотых (56,42 грн). Это дешевле, чем вчера (7,03 злотых/л).

Упали цены и на премиальный дизель – с 7,31 до 7,28 злотых за литр (58,67 грн).

Стоимость автогаза (LPG) на 14 августа составляет 3,20 злотых/л (25,79 грн). Накануне это топливо стоило 3,22 злотых за литр.

Цены на АЗС в Польше разнятся в зависимости от воеводства. К примеру, бензин марки А-95 самый дешевый в Варминско-Мазурском воеводстве (6,54 злотых за литр или 52,71 грн), а самый дорогой – в Люблинском (6,91 злотых/л или 55,69 грн).

Диапазон цен на дизель – от 6,74 злотых/л (54,32 грн) в Малопольском до 7,09 злотых/л (57,14 грн) в Опольском воеводстве.

Несколько иная ситуация с ценами на топливо в Украине. В частности, бензин А-95 подорожал на 3 копейки – до 48,87 грн/л.

Стоимость А-92 выросла на 11 копеек и теперь его в среднем можно приобрести за 48,59 грн/л.

В то же время дизель подешевел на 9 копеек – до 53,64 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl