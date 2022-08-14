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Польша разрабатывает концепцию отказа россиянам в визах

Валентина Летяк, редактор ленты
польща
Фото: Depositphotos

Польша поддерживает продление санкций против России, в частности относительно приостановки действия Соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ из-за ее вторжения в Украину, и уже работает над концепцией, которая позволит отказывать россиянам в выдаче виз.

Об этом заявил заместитель министра за границу дел Польши Петр Вавжик.

В то же время, польский дипломат признал, что не все страны Евросоюза на это согласны.

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– Против выступают Германия, Франция и Нидерланды. В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран относительно приостановления действия Соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ, Польша работает над новым решением, — подчеркнул он.

По его словам, Варшава ведет переговоры на эту тему с некоторыми странами ЕС, подчеркнув, что их планы поддерживают Литва, Латвия, Эстония, Чехия и Словакия.

Вавжик напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы россиянам, их получают только те граждане РФ, которые из-за работы вынуждены пересекать границу – это водители грузовиков, дипломаты, а также лица с Картой поляка и члены семей граждан Польши.

В Евросоюзе обсуждают вопрос приостановки выдачи шенгенских виз гражданам Российской Федерации.

Однако это решение является прерогативой государства-члена, которое при этом должно гарантировать выдачу виз для определенных категорий.

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Источник: Рolskie Radio

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