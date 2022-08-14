Август, 14 в 11:29

Ночью в воскресенье, 14 августа, в районе Старого города Иерусалима мужчина дважды открыл огонь по людям. Инцидент произошел на парковке возле Стены плача, а также на соседней автостоянке возле гробницы царя Давида.

Об этом сообщило издание The Times of Israel. В результате этой атаки ранены по меньшей мере восемь человек, трое из них — в критическом состоянии.

*MDA Spokesperson, Zaki Heller:* At 01.24 a report of a shooting was received in MDA’s 101 Jerusalem Region emergency dispatch center of a shooting towards a bus. *Initial reports only!!!*

MDA EMTs and Paramedics are treating 2 patients in serious condition. Updates to follow pic.twitter.com/EIsjWsXL7Z — Magen David Adom (@Mdais) August 13, 2022

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Известно, что автобус с паломниками следовал от Стены плача в сторону центра города. По словам прохожего, подозреваемый начал беспорядочную стрельбу в сторону автобуса.

– Когда я прибыл, люди были охвачены сильной паникой. Бригады MDA оказали помощь и эвакуировали 30-летнего и 45-летнего мужчин в тяжелом состоянии, 30-летнюю женщину в серьезном состоянии, молодого человека примерно 20 лет в состоянии средней тяжести и еще четырех легко раненых, — рассказал парамедик, который был на месте.

Одной из жертв является 30-летняя беременная женщина, получившая ранение в живот. Ее направили на операцию в медцентр.

Также сообщается, что среди пострадавших было четверо членов сатмарских хасидов, приехавших из США в качестве туристов. Родители, сын и дочь ждали такси на остановке, когда их расстреляли у гробницы царя Давида. Отец семьи находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственного дыхания, а мать — в состоянии средней тяжести.

– Автобус был полон, забит. Я остановился на автобусной остановке у могилы царя Давида, а потом услышал стрельбу, люди начали кричать, они были ранены внутри автобуса, – рассказал водитель автобуса Даниэль Каниевский.

ראשוני: שני פצועים קשה מירי לעבר אוטובוס ליד הכותל בירושלים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/xykvJb8dnB — כאן חדשות (@kann_news) August 13, 2022

Подозреваемому в теракте удалось скрыться. Полиция закрыла Старый город, заблокировав как въезд, так и выезд в территорию и площадь Стены плача. В этом районе также работали полицейские вертолеты, которые помогали разыскивать предполагаемого стрелка.

Впоследствии полиции удалось задержать 26-летнего жителя Восточного Иерусалима. Мужчина сдался добровольно. С собой у него был пистолет, из которого, вероятно, он стрелял по автобусу. Кроме него, арестовали еще троих его родственников.

В газете добавили, что в настоящее время полиция рассматривает произошедшее как предполагаемый теракт.