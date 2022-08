Ночью в воскресенье, 14 августа, в районе Старого города Иерусалима мужчина дважды открыл огонь по людям. Инцидент произошел на парковке возле Стены плача, а также на соседней автостоянке возле гробницы царя Давида.

Об этом сообщило издание The Times of Israel. В результате этой атаки ранены по меньшей мере восемь человек, трое из них — в критическом состоянии.

*MDA Spokesperson, Zaki Heller:*

At 01.24 a report of a shooting was received in MDA’s 101 Jerusalem Region emergency dispatch center of a shooting towards a bus. *Initial reports only!!!*

MDA EMTs and Paramedics are treating 2 patients in serious condition. Updates to follow pic.twitter.com/EIsjWsXL7Z

— Magen David Adom (@Mdais) August 13, 2022