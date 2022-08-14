В США разрабатывают специальный бюстгальтер, который женщины могут одевать с бронежилетами

Август, 14 в 19:54

Армия США разрабатывает специальный “тактический” бюстгальтер для женщин-военнослужащих.

Ожидается, что бюстгальтер будет предназначен для интеграции в бронежилеты.

Это будет больше “тактический, чем спортивный элемент одежды”, поэтому дизайнеры рассматривают варианты “усиленной защиты”, включая огнестойкую ткань.

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— Общая цель состоит в том, чтобы производить одежду, которая не только защищает человека, но и снижает когнитивную нагрузку на женщину-солдата, вызванную дискомфортом и плохой посадкой. Достижение этого повысит общую готовность и уровень производительности солдат, что позволит им сосредоточиться на своей миссии, – сказала Эшли Кушон, дизайнер Солдатского центра.

В настоящее время существует четыре модели для разного типа телосложения. Концепты A и B представляют собой спортивные бюстгальтеры-пуловеры с набивкой и структурированными швами.

Concept C – это компрессионный бюстгальтер с бретельками, перекрещенными сзади. Модель Concept D имеет переднюю застежку на молнии с фигурными швами и регулируемыми поперечными бретельками сзади.

Источник: Army Times