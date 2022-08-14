Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

В Ереване произошел сильный взрыв в ТЦ Сурмалу: один человек погиб, два десятка раненых

Ольга Тетеріна, редактор ленты
В Ереване произошел сильный взрыв в ТЦ Сурмалу: один человек погиб, два десятка раненых

В столице Армении, Ереване, в торговом центре Сурмалу 14 августа раздался взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС и Минздрава Армении.

По данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

Сейчас смотрят

В Минздраве Армении сообщили, что в результате пострадали по меньшей мере 26 человек.

— К сожалению, жизнь одного гражданина спасли не удалось, — добавили в Минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что новость о том, что в результате взрыва погиб 5-летний ребенок, не соответствует действительности.

 

В то же время количество пострадавших еще может возрасти. Очевидцы говорят, что под разрушенными павильонами ТЦ могут быть люди. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

В сети уже опубликовали видео с места происшествия. Там можно увидеть большой столб дыма и услышать звуки, похожие на взрывы пиротехники.

Отметим, что ТЦ Сурмалу специализируется на оптовой продаже разных товаров и продуктов.

Читайте
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах, есть убитые и раненые

Фото: МЧС Армении

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка