Август, 14 в 15:39

В столице Армении, Ереване, в торговом центре Сурмалу 14 августа раздался взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС и Минздрава Армении.

По данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

Сейчас смотрят

В Минздраве Армении сообщили, что в результате пострадали по меньшей мере 26 человек.

— К сожалению, жизнь одного гражданина спасли не удалось, — добавили в Минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что новость о том, что в результате взрыва погиб 5-летний ребенок, не соответствует действительности.

В то же время количество пострадавших еще может возрасти. Очевидцы говорят, что под разрушенными павильонами ТЦ могут быть люди. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

В сети уже опубликовали видео с места происшествия. Там можно увидеть большой столб дыма и услышать звуки, похожие на взрывы пиротехники.

⚡️ В Ереване в ТЦ «Сурмалу» произошел взрыв, есть пострадавшие. МЧС pic.twitter.com/a1WNwaiqbG — dymkag (@dymkag) August 14, 2022

Отметим, что ТЦ Сурмалу специализируется на оптовой продаже разных товаров и продуктов.

Фото: МЧС Армении