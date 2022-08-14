Уже может говорить: что известно о состоянии писателя Салмана Рушди после нападения

Август, 14 в 11:07

Скандально известный британский писатель индийского происхождения Салман Рушди выжил после ножевых ранений, нанесенных ему 24-летним Хади Матаром во время выступления в Нью-Йорке 12 августа.

Его агент Эндрю Вайли подтвердил, что Рушди отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и он снова может говорить.. В то же время, по его словам, у писателя поврежден нерв на руке, поражена печень, а еще он может потерять глаз.

75-летнему писателю годами угрожали убийством за его роман Сатанинские стихи, который некоторые мусульмане считают богохульством.

Сейчас смотрят

12 августа Хади Матар из штата Нью-Джерси выбежал на сцену и нанес Рушди не менее 10 ударов ножом в лицо, шею и живот. Накануне на судебном заседании он не признал себя виновным в покушении на убийство. Мотив нападения до сих пор неизвестен.

Однако прокуроры говорят, что нападение на писателя было спланировано. Матар заранее получил пропуск на мероприятие, где выступал Рушди, и прибыл днем ​​ранее с поддельными документами. Судья постановил заключить его под стражу без права внесения залога.