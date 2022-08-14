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ВСУ уже бьют по армии РФ ракетами HARM? Западные СМИ пишут, как и где

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
ВСУ уже бьют по армии РФ ракетами HARM? Западные СМИ пишут, как и где
Фото: Getty Images

Пентагон в начале недели подтвердил, что передал Украине противорадиолокационные ракеты, которые могут влиять на российские радары. В соцсетях вскоре появились фото якобы обломков ракеты AGM-88 HARM, которые были обнаружены на оккупированной территории Херсонской области, но официально – никаких подтверждений.

Западные СМИ размышляют над тем, могли ли ВСУ уже применять такие ракеты против российских оккупантов.

В частности, издание Forbes предполагает, что украинским военным удалось интегрировать ракеты HARM старого образца с наземными пусковыми установками, поскольку они несовместимы с советскими истребителями МиГ-29 и Су-27 и штурмовиками Су-24 и Су-25, которыми оперируют Воздушные силы ВСУ.

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– Некоторые наблюдатели отметили, что модели AGM-88 производства Raytheon, впервые поступившие на вооружение в 1980 годах, совместимы с наземными пусковыми установками. Возможно, для старых HARM украинцы смастерили некую импровизированную пусковую установку, – предполагают аналитики.

В то же время, The Drive пишет, что Украина могла использовать HARM на самолетах даже советского образца, применяя дистанционный интерфейс.

А британские эксперты считают, что Украина обезвредила российские установки С-300 именно благодаря противорадиолокационным ракетам. Авторы публикации на The Telegraph отмечают, что HARM могут сыграть важную роль в контрнаступлении ВСУ на юге, в частности в деоккупации Херсона, поскольку для этого нужно иметь полный контроль над небом.

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США передали Украине противорадиолокационные ракеты и запчасти к истребителям - Пентагон

Источник: Голос Америки
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