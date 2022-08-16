Август, 15 в 23:30

Президент Турции Реджеп Эрдоган известен своей помощью Украине на переговорных площадках, поставках. Еще до начавшейся Кремлем войны против Украины Эрдоган неоднократно приезжал в Киев, где запомнился, в частности, традиционным поздравлением “Слава Украине!” к украинским военным.

Однако турецкий лидер с начала полномасштабного вторжения России не раз имел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, в том числе и очно.

Какую игру ведет Реджеп Тайип Эрдоган на фоне российско-украинской войны и какую выгоду хочет извлечь во время маневрирования между Украиной, Россией и Западом — Факты ICTV разбирались в этом вопросе.

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Турция уже передала Украине 50 современных бронемашин Кипри и даже планирует увеличить их количество до 200 единиц. Кроме того, оптимизма добавляет и намерение Анкары построить в Украине завод по производству ударных беспилотников Байрактар.

Но одновременно с приятными новостями Турция разрешает проход подсанкционного торгового судна с оружием для России через Босфор, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на информацию европейской разведки и спутниковые снимки. Издание подозревает, что сирийский груз шел в порт в Новороссийске.

– Россияне из Сирии везут корабль с бронетранспортерами. И говорится, что турки на это закрывают глаза… В данном случае опасность существует, — говорит советник главы МВД и директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Если информация об этом подтвердится, это ставит под вопрос истинные намерения Турции.

По данным издания The Washington Post, Кремль во время встреч с турецкими представителями попытался навязать Анкаре роль своего хаба для частичного обхода западных санкций.

Тут же появляется информация, что Москва хочет выкупить доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. Закачивая туда углеводороды, можно будет скрыть происхождение экспорта энергоносителей. И это шанс для России обойти санкции, после того как нефтяное эмбарго Евросоюза полностью вступит в силу в следующем году.

С начала войны в Украине президент Эрдоган виделся с Владимиром Путиным в Иране и российском Сочи. Может показаться, что турецкий лидер серьезно взялся за налаживание контактов с Москвой. В то же время, чтобы понять замысел Эрдогана, необходимо учесть некоторые детали.

Турции нет смысла терять западный рынок, и главное — западные технологии в обмен на российские предложения. К тому же это может вылиться для Турции во вторичные санкции со стороны цивилизованного мира.

— Главным партнером (Турции. — Ред.) внешнеэкономическим остается Евросоюз – это почти $200 млрд. И это не сравнить с $35 млрд, которые сейчас есть с Россией. Это важно, — говорит старшая аналитик центра исследований современной Турции Карлтонского университета (Канада) Евгения Габер.

Впрочем, у Турции все же есть мотив для маневра в сторону России. Москва скачивает неплохие финансовые поступления, энергоресурсы и туристов. Товарооборот растет. И это как костыль для турецкой экономики: не исцелит – однако и упасть не даст. Поэтому отмахиваться от российских денег в Анкаре не торопятся. К тому же на носу у Турции выборы, поэтому Эрдогану такая тактика на руку.

— Нет того вопроса, который бы не воспринимался в Турции сквозь призму предстоящих выборов. Надо понимать, что это не просто выборы – это ключевые выборы для Эрдогана. 20 лет у власти, и сейчас впервые за все время у оппозиции есть шанс выиграть. Плюс столетие республики. Очень все символично. Нужно давать результаты. Очень много вопросов зависит от России, косвенно, – говорит Евгения Габер.

Война России против Украины стала своеобразным спасательным кругом для Эрдогана. Благодаря роли посредника и успешной договоренности о вывозе зерна из украинских портов турецкий президент добавил себе политические баллы.

– Благодаря войне в Украине во многом ему удалось выйти из преддефолтного состояния. Страна вышла из преддефолтного состояния. Так Турция стала на сегодняшний день взяткой или серым хабом подсанкционной продукции для Российской Федерации. И сейчас мы можем сказать, что товарооборот Турция — Россия за последние четыре месяца вырос на 65-67%, — подчеркивает Вадим Денисенко.

Однако Запад уже искоса смотрит на такое сближение Анкары с Москвой. И там даже пригрозили санкциями Эрдогану.

– Самые очевидные вводимые санкции – это в военной сфере. И вполне возможно, что пойдут именно по этому направлению — дальнейшего ограничения сотрудничества в военной сфере, — говорит директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Впрочем, где точно Эрдоган понимает границу, так это как раз военное сотрудничество с Россией. Вернее, ее отсутствие. Да, Анкара в НАТО, но не только это стало аргументом. Турция хочет получить лидерские позиции в Черноморском регионе, и сильная Россия ей никак не нужна. Следовательно, и попытки Путина уговорить Эрдогана поставлять Байрактары, вполне логично, провалились. Да и вообще потеря Украиной независимости Турции уж точно не на руку.

– Украина для Турции важна, во-первых, как баланс и противовес российскому влиянию в Черном море. Поэтому сохранение Украины как суверенного государства, желательно с территориальной целостностью, южными регионами, принадлежащими Украине – это ключевой вопрос для Турции. Ибо усиление в Черном море, в Средиземном, в Сирии – это угроза самой Турции, — подчеркивает Евгения Габер.

Недаром же с начала войны в Украине Турция заблокировала проход военных судов через Босфор. Это помогло Украине выиграть время. Хотя впоследствии торговые суда с военной техникой для России и ворованным украинским зерном Анкара странным образом перестала замечать.

– Это не новая история. Если посмотреть в марте и апреле, когда Турция перекрыла проливы для военных кораблей, то уже были случаи. Турция всегда находит щели в юридических документах… для того чтобы делать необходимый минимум, но не делать ничего такого, что четко не прописано в этих соглашениях. Потому то, на что ссылается Турция – военным кораблям мы перекрыли. У нас нет оснований для того, чтобы их останавливать, и для того, чтобы их проверять, – говорит аналитика Габер.

Остаются не совсем понятными мотивы, которые могли бы заставить Турцию все же играть только на стороне Украины и помочь переиграть Россию. Для Москвы контакты с Анкарой являются едва ли не единственным способом держать контакт с цивилизованным миром. И здесь уже скорее Кремль в зависимости от Турции.

– То, что Путин имеет прямой контакт с Эрдоганом и имеет возможность донести свои месседжи до Украины, мира, западных партнеров. Есть возможность обходить санкции через Турцию, — говорит Габер.

В этом вопросе Турция справляется со своей ролью. Но важно в этих процессах то, чтобы Анкара удовлетворяла собственные интересы. Именно их Анкара ставит во главу угла.

— Пока что Турция ничем не усиливает Российскую Федерацию… Грузит, прежде всего, свою экономику, и отправляет свои товары, произведенные в Турции, в Россию, взамен тех товаров, которые сейчас находятся под санкциями, — поясняет Вадим Денисенко.

В Турции не ввели санкции против России, а значит, и сотрудничать с ней не считают грехом. Тем более, что поставили Кремль в свою зависимость.

– Путин вынужден сейчас унижаться, и вынужден идти на это унижение, потому что он находится в позиции слабого… На сегодняшний день Россия выступает младшим партнером в переговорах с Турцией. Эрдоган по максимуму пытается выжать из этой позиции россиян и экономические преференции для себя. И не только экономические, но и как становящегося этаким региональным лидером. И страна тоже становится региональным лидером, – считает Денисенко.

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И даже такую ​​позицию можно обратить в пользу Украины. Выгодное для Анкары строительство завода Байракторов в Украине позволяет нам получить современные военные технологии.

Не менее интересной перспективой для Турции могут быть их инвестиции в восстановление Украины.

– Мы отлично понимаем, что после украинской победы в Украине открывается огромный рынок. Рынок в том числе реконструкции, и я думаю, что турецкие фирмы, строительные фирмы, турецкий бизнес крайне заинтересован в этом рынке, — говорит Игорь Семиволос.

Да и не следует забывать, что разблокировка украинских портов – в первую очередь стратегическая победа Турции. Но она важна и для украинского агросектора. Потому что Украина получила возможность экспортировать зерно, а мир — шанс избежать голода. Именно так, ища баланс интересов, Киев может подталкивать Анкару к принятию важных для Украины решений.

– Самое глупое, что мы можем сделать, с моей точки зрения – это обидеться… Это будет контрпродуктивно для нас, потому что так или иначе Турция остается логистическим хабом для Украины. И кроме того, Турция нам все же поставляет часть вооружения, – указывает Денисенко.

По его словам, для Украины есть две ключевые вещи, которые должны стать красными линиями. Первое – это экспорт оружия или элементов оружия в Российскую Федерацию из Турции. И второй момент – это экспорт сложной электроники, которая позволит россиянам строить высокоточное вооружение.