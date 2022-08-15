Август, 15 в 14:19

В Польше продолжают дешеветь бензин и дизельное топливо. В понедельник, 15 августа, цены на эти виды горючего снова упали.

В частности, бензин марки А-95 продают на АЗС по средней цене 6,65 злотых/литр (53,5 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 15 августа). Накануне литр стоил 6,69 злотых.

Бензин марки А-98 подешевел до 7,18 злотых за литр (57,7 грн) по сравнению с 7,19 злотых/литр в воскресенье.

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За литр дизтоплива нужно в среднем заплатить 6,98 злотых (56,1 грн). Это дешевле, чем днем ранее (было 7,00 злотых/литр).

Снизились цены и на премиальный дизель: с 7,28 злотых за литр до 7,24 злотых/литр (58,2 грн).

В то же время, средняя стоимость автогаза (LPG) за сутки не изменилась и составляет 3,20 злотых/литр (25,7 грн).

Цены на горючее в Польше варьируются в зависимости от воеводства. К примеру, стоимость бензина А-95 колеблется от 6,46 злотых за литр (51,9 грн) в Варминско-Мазурском воеводстве до 6,86 злотых/литр (55,1 грн) в Люблинском воеводстве.

Литр бензина А-98 дешевле всего продают на АЗС в Нижнесилезском и Силезском воеводствах (6,96 злотых/литр или 55,95 грн), а дороже всего – в Свентокшиском воеводстве (7,59 злотых за литр или 61 грн).

Стоимость топлива в Украине

Цены на горючее в Украине в начале недели не изменились. В частности, цены на бензин А-95+ на украинских АЗС колеблются в пределах 50,89 грн/л.

Бензин категории А-95 можно купить в среднем за 49,87 грн/л, а бензин А-92 – за 48,59 грн/л.

Средняя стоимость дизтоплива составляет 53,64 грн/л, а литра автогаза – 26,93 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl