Август, 15 в 15:34

Совет кантональных социальных директоров (SODK) Швейцарии принял решение об особых правилах получения украинцами социальной помощи в течение первых шести месяцев после начала войны.

Об этом сообщает национальный телеканал SRF.

Отмечается, что такие активы, как драгоценности, автомобили, банковские сбережения или недвижимость в Украине, не учитывались при расчете того, имеют ли беженцы право на социальную помощь.

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До сих пор получить социальную помощь могли и состоятельные украинцы.

Отмечается, что различие подхода к беженцам из разных стран вызывает все больше недовольства в Швейцарии.

— Существует определенная доля общественного недовольства из-за разного отношения к беженцам. Поэтому в SODK обсуждались разные варианты того, как в будущем должны учитываться доходы и активы нуждающихся в защите, — заявили в организации кантональных социальных директоров.

И поэтому правление SODK приняло решение ужесточить правила получения социальной помощи украинцами.

Согласно новому правилу, если люди со статусом S снимают средства с банковских счетов или имеют другие активы в Украине, эти средства приравниваются к доходу. Другими словами, теперь те украинцы получат меньше социальной помощи.

Швейцарский министр юстиции Карин Келлер-Саттер заявила, что на сегодня в Швейцарии нашли убежище более 60 тыс. украинцев, а поток новоприбывших замедляется.

Она отметила, что желание вернуться домой четко отличает украинских беженцев от других.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, почти 6 млн человек, 90% из которых женщины и дети, покинули Украину с начала войны в конце февраля.

Издание Swiss Info со ссылкой на статистику от Государственного секретариата по миграции (SEM) сообщило, что около 500 беженцев с разрешением S официально покинули Швейцарию. Эти разрешения были введены специально для людей, спасающихся от войны в Украине.

Источник: SRF, Aargauer Zeitung, Swiss Info