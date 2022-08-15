Дело MH17: суд в Нидерландах назвал дату, когда объявят приговор

Август, 15 в 16:21

Окружной суд Гааги в Нидерландах 17 ноября 2022 года объявит решение по делу об авиакатастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году.

Об этом суд сообщил в социальной сети Twitter.

— Суд сообщает, что 17 ноября 2022 года избрана предварительная дата принятия решения по уголовному делу MH17, – говорится в сообщении.

В суде отметили, что вынесение приговора займет не менее полудня и, вероятно, его объявят во второй половине дня.

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Слушания по делу о крушении MH17 завершились в начале июня. Тогда в суде объявили, что решение будет принято 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Нидерландская прокуратура во время суда по делу MH17 попросила в декабре 2021 года дать пожизненное заключение четырем обвиняемым. Это бывший главарь поддерживаемых Москвой террористов, россиянин Игорь Гиркин и трое его бывших подчиненных – двое граждан России и гражданин Украины.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года возле оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом Бук российского производства. Крушение самолета привело к гибели 298 человек.

Источник: CourtMH17