Август, 15 в 0:06

Из-за развязанной Владимиром Путиным войны России против Украины пробудился “дремлющий гигант” Европы — Германия. Хотя перед немецким правительством стоит много вызовов, ФРГ может снова занять европейское первенство.

Об этом говорится в аналитической статье The Economist.

Издание отмечает, что война в Украине развивалась не всегда в пользу президента РФ Владимира Путина. Так, она заставила Финляндию и Швецию подать заявку на членство в НАТО, углубила украинский национализм, укрепила демократическую альтернативу, которую Украина предлагает тирании Путина, и заставила потребителей российской энергии искать другие источники.

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— Это также подтолкнуло дремлющего гиганта — Германию, пробудив страну, которая была как лучшим партнером России, так и ее злейшим врагом. Разжигание войны Путиным может оказаться катализатором, который превратит Германию в его собственный кошмар: более сильного, смелого, решительного лидера более объединенной Европы, — пишет издание.

Economist отмечает, что сейчас Германии очень нужен подобный толчок.

— Удовлетворенная и немного самодовольная, она поздно осознала, как быстро меняется мир вокруг нее. Однако теперь перед ней открылась удивительная возможность, поскольку немцы переживают редкое для демократии явление: консенсус по поводу необходимости широких, масштабных изменений в экономике и безопасности, — пишет издание.

При этом Германия может похвастаться “завидным послужным списком” как самая сильная экономика Европы, самое стабильное государство и, как любят думать немцы, в ФРГ живут самые ответственные граждане.

— Но зависимость Германии от дешевого российского топлива, тщательно культивируемая Россией, была обнажена войной в Украине. Немцы не только уязвимы перед энергетическим шантажом Кремля, но и финансируют вторжение Путина, — пишет Economist.

Издание отмечает, что подобная “плачевная” ситуация стала результатом еще одного недостатка Германии: нежелания подвергать сомнению радужные предположения, основанные на ее собственной счастливой недавней истории.

— Утешительные представления, например, о том, что торговля с Россией укротит ее воинственность — тема, любимая Ангелой Меркель, долгое время занимавшей пост канцлера, — позволили Германии слишком долго оставаться глухой к просьбам союзников о более значительных инвестициях в собственную оборону и оборону Европы, — пишет Economist.

При этом издание отмечает, что Германия уклоняется и от решения других проблем.

— Экономика ФРГ по-прежнему слишком сильно зависит от экспорта традиционной машиностроительной продукции, где мало места для роста, и слишком сильно зависит от одной страны, Китая, как источника сырья и рынка сбыта для своих товаров, — пишет Economist.

Это отчасти можно объяснить строгими правилами в отношении государственных расходов, из-за чего Германия недостаточно инвестирует в инфраструктуру.

Государственный и частный секторы сдерживаются медленной цифровизацией услуг, а также нехваткой квалифицированных работников — предвестником демографической опасности, поскольку в течение следующего десятилетия больше немцев выйдут на пенсию, чем придут на работу, отмечает Economist.

— Сейчас зарождается новая Германия. Через три дня после вторжения Олаф Шольц, в то время новый канцлер, возглавлявший непроверенную коалицию, произнес в Бундестаге свою долгожданную речь “Zeitenwende”, означавшую разрыв с послевоенной тенденцией страны к пацифизму. Он определил повестку дня на годы вперед, — говорится в статье.

Издание отмечает, что хорошей новостью в этом есть то, что проблемы страны вполне преодолимы. В энергетике, к примеру, когда Путин вторгся в Украину, Германия зависела от России на 55% в поставках газа. Эксперты предупреждали, что поставки будут прекращены, немецкие заводы закроются, а семьи будут дрожать на своих кухнях.

— На самом деле, несмотря на то, что доля России на немецком газовом рынке сократилась вдвое, запасы газа на зиму накапливаются нормальными темпами. Промышленность утверждает, что может сократить потребление больше, чем ожидалось. Столкнувшись с повышением цен и кампаниями по экономии, домашние хозяйства сделают то же самое, — пишет Economist.

При этом, отмечается в статье, Германия перезапускает законсервированные угольные электростанции и собирается инвестировать в возобновляемые источники энергии.

— Она должна (и, вероятно, продлит) срок службы трех атомных станций, которые поспешно планировалось закрыть. Она также должна отменить запрет на гидроразрыв пласта, из-за которого огромные запасы сланцевого газа оказались недоступными, — отмечает Economist.

Таким образом, при достаточной решимости можно исправить и другие немецкие проблемы, считают аналитики.

Олаф Шольц пообещал увеличить расходы на оборону на треть, хотя основной бюджет в этом году не изменится. Новые ассигнования пойдут на масштабную модернизацию оборудования. Немецкий канцлер также пообещал иной подход к иностранным делам, отправив тяжелое вооружение в Украину вопреки старому пацифистскому табу.

— Его правительство начало тщательный пересмотр отношений с Китаем и вскоре должно выпустить стратегию национальной безопасности. Примечательно, что это первая подобная попытка Германии сформулировать собственные геостратегические цели, — говорится в статье.

Однако аналитики считают, что куда сложнее будет перевести немецкую промышленность в цифровой формат, сделать ее более экологичной и добавить к этому высококлассные услуги.

— Многочисленные компании, входящие в состав Mittelstand, могли бы оставаться основой экономической мощи Германии, если бы они приняли цифровой вызов. К счастью, и лидеры бизнеса, и правительство Шольца выглядят прагматичными. Иммиграционные правила меняются, чтобы привлечь в страну больше квалифицированных работников. Германия также более открыто относится к дефицитным расходам, причем не только у себя дома, но и в Европе, — говорится в сообщении.

Еще одним преимуществом The Economist называет прочные отношения ФРГ с Европой. Это стало результатом десятилетий работы с союзниками, включая иногда США. В будущем, когда компании будут искать способы сделать свои цепочки поставок более прочными и надежными, Германия станет привлекательным местом для инвестиций, пишет издание.

При этом аналитики признают, что опасности для ФРГ все еще остаются.

— Турция или вторая каденция (Дональда) Трампа могут “дезертировать” из НАТО. Тогда Германия столкнется с гораздо более обременительной проблемой безопасности в качестве второго по величине, но самого слабого в военном отношении члена альянса, — говорится в статье.

Таким образом, увеличение расходов должно стать лишь первым шагом в радикальной перестройке щепетильной и забюрократизированной армии, которая плохо приспособлена для защиты более уязвимых стран на периферии НАТО, пишет издание.

The Economist пишет, что Германия “мудро и последовательно” ставит Европу в центр своих забот. Однако перед лицом политических вызовов ЕС со стороны Польши, Венгрии и, возможно, нового правого правительства в Италии, Германия должна сыграть жизненно важную роль в удержании Союза.

— В этом вопросе, а также в таких вопросах, как углубление единого рынка, господину Шольцу следует покинуть заднее сиденье и сесть впереди, — говорится в статье.

При этом самой большой опасностью аналитики называют то, что первенство Шольца в ЕС уже могло быть упущено, и Германия вновь может погрузиться в осторожность и застой. Издание пишет, что всеобъемлющие перемены могут занять годы, а канцлер Шольц не пользуется особой популярностью в стране.

Таким образом, подбивает итог The Economist, Украина станет первым испытанием для ФРГ.

— Хотя жесткая позиция Шольца в отношении Путина все еще убеждает большинство немцев, поддержка ослабевает, а стоимость войны еще не отразилась на счетах за отопление, — говорится в статье.

И таким образом, если Германия откажется от поддержки Украины, это будет трагедией, как для немцев, так и для украинцев. Издание объясняет это тем, что российско-украинская война, в частности, идет за будущее континента. И для Германии это также возможность вернуть себе место в сердце Европы.