Есть большая вероятность признания России страной-спонсором терроризма – Кулеба

Август, 16 в 0:05

Существует большая вероятность признания агрессора Российской Федерации страной-спонсором терроризма. Так считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его мнению, чем дольше длится полномасштабная война в Украине, тем больше будет эта вероятность.

— Во всем мире статус государства – спонсора терроризма – это политическое клеймо. Но в одной стране мира статус государства – спонсора терроризма имеет конкретные юридические последствия. Это США, – отметил глава МИД Украины.

По словам Кулебы, этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский лично держит на контроле, определив его приоритетным. Однако американцы колеблются из-за последствий этого решения в отношениях со страной-агрессором Россией.

– Однако мы работаем, чтобы это произошло. И Россия очень помогает. Жаль, что ценой наших жизней. Они не покладая рук вносят свой вклад в эту копилку, — убежден министр.

Накануне представители Кремля заявили США, что в случае признания Вашингтоном России страной-спонсором терроризма, этот шаг станет “точкой невозвращения” в российско-американских отношениях.