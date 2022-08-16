ЕС должен прекратить выдавать визы россиянам, кроме гуманитарных – глава МИД Литвы

Август, 16 в 15:53

Литва фактически прекратила выдачу туристических виз гражданам РФ и выдает только гуманитарные. Министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис считает, что все европейские страны должны так поступить.

– Мы понимаем, что люди были вынуждены бежать из Украины, некоторые из них остаются там, борются за свою жизнь, борются за свои дома, тогда как люди из ведущей войну страны все еще могут свободно путешествовать и пользоваться всеми удобствами свободного мира, против которых борется их правительство, – объяснил дипломат.

Поэтому, по его мнению, Европа должна пойти именно по пути, который избрала Литва, то есть “прекратить выдачу виз людям, которые приезжают сюда по любым причинам, кроме гуманитарных”.

– Мы нашли способ сотрудничать с неправительственными организациями и многими другими партнерами. Так мы можем оценить, у кого есть гуманитарная потребность, и он убегает от преследований, а кто хочет просто жить более легкой жизнью здесь, в Литве или на Западе, – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал запретить всем гражданам РФ въезд в западные страны.

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