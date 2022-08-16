Август, 16 в 15:00

Во вторник, 16 августа, на АЗС в Польше снова подешевели бензин марки А-95 и дизельное топливо. В то же время, немного выросли средние цены на бензин А-98 и автогаз.

Так, литр бензина А-95 сегодня можно приобрести по средней цене 6,59 злотых (52,4 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 16 августа). Накануне этот вид горючего покупали по 6,65 злотых/литр.

В то же время, несколько выросла средняя стоимость бензина А-98 – до 7,19 злотых за литр (57,2 грн) по сравнению с 7,18 злотых/литр днем ранее.

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Подешевело дизтопливо: литр продают по цене 6,96 злотых (55,4 грн). В понедельник водители платили за него в среднем 6,98 злотых.

Стоимость премиального дизеля снизилась с 7,24 злотых/литр до 7,20 злотых за литр (57,3 грн).

Средняя стоимость автогаза (LPG) за сутки несколько выросла: до 3,21 злотых/литр (25,5 грн) с 3,20 злотых/литр накануне.

В разных воеводствах в Польше цены могут отличаться от средних по стране. Стоимость бензина марки А-95 колеблется от 6,29 злотых за литр (50 грн) в Любушском воеводстве до 6,73 злотых/литр (53,5 грн) в Опольском воеводстве.

Цены на бензин А-98 самые низкие в Силезском воеводстве (6,80 злотых/литр или 54,1 грн), а самые высокие – в Подляском воеводстве (7,61 злотых/литр или 60,5 грн).

Цены на АЗС в Украине

Средние цены на горючее в Украине стабильны третий день подряд. К примеру, бензин А-95+ стоит 50,89 грн/л.

За бензин категории А-95 автовладельцам нужно выложить в среднем 49,87 грн/л, а бензин А-92 – 48,59 грн/л.

Стоимость дизтоплива остается на уровне 53,64 грн/л, автогаза – в среднем 26,93 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl