Август, 17 в 14:23

В среду, 17 августа, на АЗС в Польше подешевел бензин А-95, А-98 и автогаз. В то же время поднялась стоимость премиального дизеля.

Так, литр бензина А-95 сегодня можно приобрести по средней цене 6,56 злотых (51,6 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 17 августа). Накануне этот вид горючего покупали за 6,59 злотых/литр.

Средняя стоимость бензина А-98 составляет — 7,11 злотых за литр (56 грн) по сравнению с 7,19 злотых/литр днем ​​ранее.

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За сутки не изменилась цена на дизтопливо: литр продают за 6,96 злотых (54,8 грн).

Средняя стоимость премиального дизеля выросла до 7,24 злотых/литр (57 грн) с 7,20 злотых/литр накануне.

Минимально подешевел автогаз (LPG). Сегодня литр можно приобрести за 3,19 злотых (25,1 грн).

В разных воеводствах Польши цены на топливо могут отличаться. Стоимость бензина марки А-95 колеблется от 6,26 злотых за литр (49,3 грн) в Подкарпатском воеводстве до 6,71 злотых/литр (52,8 грн) в Опольском воеводстве.

Цены на бензин А-98 самые низкие в Силезском воеводстве (6,66 злотых/литр или 52,4 грн), а самые высокие – в Свентокшиском воеводстве (7,55 злотых/литр или 59,4 грн).

Цены на АЗС в Украине

Средние цены на топливо в Украине 17 августа немного изменились. Стоимость литра бензина марки А-95+ выросла до 51,99 грн/л.

А-95 стоит в среднем 49,89 грн/л. Бензин А-92 можно приобрести за 48,52 грн/л.

Дизель подешевел за день на 5 копеек – до 53,59 грн/л, автогаз сбросил 36 копеек – 26,56 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl