Германии хватит газа на 2,5 месяца в случае прекращения поставок Россией — Bloomberg

Август, 17 в 13:29

Германия восполняет газохранилища с опережением графика, но проблема потенциальной нехватки топлива в стране во время отопительного сезона сохраняется.

Об этом заявил президент Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

Даже при достижении цели заполнения газохранилища на 95% к ноябрю это обеспечит Германию топливом всего лишь на 2,5 месяца, если Россия полностью перекроет поставки газа.

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В настоящее время газохранилища в ФРГ заполнены на 77%, закачка происходит с опережением плана на две недели.

Россия уменьшила поставки в Германию по газопроводу Северный поток, что усилило энергетический кризис в стране. Власти ФРГ готовятся к сокращению потребления газа и предупреждают, что зимой может потребоваться нормирование расхода топлива.

По словам Мюллера, Германии будет сложно достичь заполнения газохранилищ на 85% к октябрю, учитывая риск того, что предстоящая осень будет холоднее обычной. Также нельзя исключать вероятность дальнейших перебоев в поставках газа. Заполнить газохранилища до ноября также будет сложно, поскольку для их пополнения необходимо больше времени.

— Я не могу обещать, что все газохранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре даже при благоприятном балансе спроса и предложения. В лучшем случае, цель будет достигнута всего на три четверти, — сказал он.

Источник: Bloomberg