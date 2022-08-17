Германии хватит газа на 2,5 месяца в случае прекращения поставок Россией — Bloomberg
Германия восполняет газохранилища с опережением графика, но проблема потенциальной нехватки топлива в стране во время отопительного сезона сохраняется.
Об этом заявил президент Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.
Даже при достижении цели заполнения газохранилища на 95% к ноябрю это обеспечит Германию топливом всего лишь на 2,5 месяца, если Россия полностью перекроет поставки газа.
В настоящее время газохранилища в ФРГ заполнены на 77%, закачка происходит с опережением плана на две недели.
Россия уменьшила поставки в Германию по газопроводу Северный поток, что усилило энергетический кризис в стране. Власти ФРГ готовятся к сокращению потребления газа и предупреждают, что зимой может потребоваться нормирование расхода топлива.
По словам Мюллера, Германии будет сложно достичь заполнения газохранилищ на 85% к октябрю, учитывая риск того, что предстоящая осень будет холоднее обычной. Также нельзя исключать вероятность дальнейших перебоев в поставках газа. Заполнить газохранилища до ноября также будет сложно, поскольку для их пополнения необходимо больше времени.
— Я не могу обещать, что все газохранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре даже при благоприятном балансе спроса и предложения. В лучшем случае, цель будет достигнута всего на три четверти, — сказал он.
Источник: Bloomberg