Август, 17 в 17:44

В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что война России против Украины – это якобы “война Путина”.

Заместитель главы польского ведомства Марцин Пшидач в эфире TVP1 отметил, что это попытки “отбелить” и делить на “хороших россиян и плохого царя”.

По его словам, немецкий канцлер не хочет замечать, что россияне поддерживают агрессивную политику своего президента Владимира Путина.

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— До него не дошли, или он не читал все сообщения об огромной поддержке политики Владимира Путина среди простых россиян, может, он не видел все видео, на которых люди собираются в букву Z, — говорит Пшидач.

Он уверен, что страны-члены ЕС должны ввести единогласно целостные визовые санкции для россиян.

Напомним, что на прошлой неделе Шольц подверг сомнению запрет въезда граждан Российской Федерации. По его мнению, все принимаемые Германией решения не должны усложнять выезд из РФ во избежание путинской диктатуры.