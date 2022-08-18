Украина причастна к последним ударам по российским военным объектам в Крыму — CNN
Украина нанесла три удара по российским военным объектам на территории временно оккупированного Крыма на прошлой неделе. В частности, речь идет об ударе по российской авиабазе Саки на полуострове, в результате чего повреждены несколько самолетов РФ.
Об этом заявил украинский чиновник в комментарии CNN. По данным издания, уничтожены по меньшей мере семь российских военных самолетов и нанесены серьезные повреждения авиабазе РФ.
В России утверждали, что взрывы в Крыму произошли в результате аварии. А украинские официальные лица пока отказываются официально подтвердить причастность к ударам по российским военным объектам, утверждают СМИ. Поэтому пока неизвестно, что стало причиной взрывов.
После взрывов на российской авиабазе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война началась с Крыма и должна завершиться его освобождением от российской армии.
По последним данным, 16 августа в Крыму произошла еще одна серия взрывов на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском.