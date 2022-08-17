Женщину из Саудовской Аравии приговорили к 34 годам тюрьмы за использование Twitter

Август, 17 в 12:23

Женщину из Саудовской Аравии приговорили к 34 годам тюрьмы за использование социальной сети Twitter.

34-летний Сальме аль-Шехаб было предъявлено обвинение из-за ретвитов и подписок на диссидентов и активистов.

Как отмечает издание The Guardian, сначала аспирантка Университета Лидса и мать двоих маленьких детей была приговорена к трем годам тюремного заключения за “преступное” использование интернет-сайта с целью “вызвать общественные беспорядки и дестабилизировать гражданскую и национальную безопасность”.

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Но в понедельник, 15 августа, апелляционный суд вынес новый приговор — 34 года лишения свободы с последующим 34-летним запретом на выезд.

Стоит отметить, что Сальма аль-Шехаб имела 150 подписчиков в Instagram и 2497 – в Twitter, и не играла никакой важной роли в движении местных активистов.

Среди твитов о выгорании из-за Covid-19 и фотографий ее маленьких детей иногда встречались ретвиты саудовских диссидентов, живущих в изгнании и призывающих к освобождению политических заключенных в королевстве.

По данным СМИ, женщина может подать апелляцию. Twitter отказался комментировать это дело и не ответил на вопрос о том, какое влияние Саудовская Аравия оказывает на компанию.