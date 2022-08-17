Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Женщину из Саудовской Аравии приговорили к 34 годам тюрьмы за использование Twitter

Валентина Чорна, редактор ленты
жінка із Саудівської Аравії
Фото: Depositphotos

Женщину из Саудовской Аравии приговорили к 34 годам тюрьмы за использование социальной сети Twitter.

34-летний Сальме аль-Шехаб было предъявлено обвинение из-за ретвитов и подписок на диссидентов и активистов.

Как отмечает издание The Guardian, сначала аспирантка Университета Лидса и мать двоих маленьких детей была приговорена к трем годам тюремного заключения за “преступное” использование интернет-сайта с целью “вызвать общественные беспорядки и дестабилизировать гражданскую и национальную безопасность”.

Сейчас смотрят

Но в понедельник, 15 августа, апелляционный суд вынес новый приговор — 34 года лишения свободы с последующим 34-летним запретом на выезд.

Стоит отметить, что Сальма аль-Шехаб имела 150 подписчиков в Instagram и 2497 – в Twitter, и не играла никакой важной роли в движении местных активистов.

Среди твитов о выгорании из-за Covid-19 и фотографий ее маленьких детей иногда встречались ретвиты саудовских диссидентов, живущих в изгнании и призывающих к освобождению политических заключенных в королевстве.

По данным СМИ, женщина может подать апелляцию. Twitter отказался комментировать это дело и не ответил на вопрос о том, какое влияние Саудовская Аравия оказывает на компанию.

Читайте
Сгорели заживо в церкви: более 40 человек погибли во время пожара в Египте

Источник: The Guardian
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка