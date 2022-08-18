Август, 18 в 11:55

Война в Украине достигла решающего момента и на карту поставлены жизненно важные интересы США.

Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на заявления почти 20 экспертов в этой сфере.

В статье отмечается, что администрация Байдена успешно сплотила союзников США и оказала существенную военную помощь Вооруженным силам Украины. Предоставляемая помощь достаточна для того, чтобы Россию завести в тупик, но не для того, чтобы свести на нет ее территориальные завоевания в Украине.

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Из-за чрезмерной осторожности в отношении российской агрессии (как обычной, так и ядерной) мы фактически уступаем инициативу президенту России Владимиру Путину и уменьшаем давление на Москву, чтобы она прекратила свою войну и серьезно подошла к переговорам. Империалистическая война Москвы против народа Украины — это не просто моральное оскорбление, это кампания геноцида, направленная на стирание украинской нации с карты мира, но и явная угроза безопасности и процветанию США.

В статье отмечается, что американские принципы и интересы требуют самых решительных действий в отношении России, чтобы заставить РФ вернуться к позициям до 24 февраля и удержать ее от вторжения в третий раз.

Пока армия РФ пытается перегруппироваться на востоке и предотвратить контратаки ВСУ на Херсон, союзники Украины должны предоставить украинцам средства для победы.

Затягивание войны через так называемые стратегические паузы ничего не даст, кроме как позволит Путину перегруппироваться, прийти в себя и нанести еще больший ущерб Украине и за ее пределами.

Агрессивные замыслы Путина не закончатся на Украине. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что если Россия победит Украину, балтийские союзники по НАТО окажутся в опасности. Как и другие союзники, проживающие по соседству.

Эксперты уверены, что при наличии необходимого оружия и экономической помощи Украина может победить Россию.

План Москвы сейчас состоит в том, чтобы добиться как можно большего успеха на поле боя; провести фейковые референдумы на недавно оккупированных территориях; подорвать единство в поддержке Западом Украины, отключив поставки газа на зиму; и блокировать украинские порты, чтобы вызвать масштабную нехватку продовольствия.

Но для всего этого Москве нужно время, а это значит, что США и их союзники должны продолжать оказывать давление на Москву.

Военные эксперты считают, что администрация Байдена должна действовать более оперативно и стратегически, отвечая на запросы Украины о системах вооружений.

— И когда он (Джо Байден. — Ред.) решает отправить такую артиллерию, как HIMARS, он должен отправить ее в большем количестве, чтобы максимизировать ее успехи на поле боя. Украине нужны дальнобойные огневые средства, чтобы остановить российское наступление. Это означает, что США должны отправить боеприпасы ATACMS для HIMARS с дальностью 300 км, необходимые для поражения российских военных целей в любой точке Украины, включая оккупированный Крым, — говорится в заявлении.

Кроме того, Украина нуждается в постоянном пополнении запасов боеприпасов и запчастей для артиллерийских систем, поставляемых из разных стран.

Украине также нужно больше средств противовоздушной обороны малой и средней дальности для противодействия воздушным и ракетным атакам врага.

До сих пор Белый дом не хотел предпринимать столь решительные шаги, опасаясь спровоцировать Россию на Третью мировую войну. Путин и другие высокопоставленные российские чиновники неоднократно перед наступлением и после 24 февраля напоминали Западу об опасностях ядерной войны.

Но США тоже являются ядерной державой, и было бы стратегической ошибкой утверждать, что ядерное сдерживание больше не работает. Ядерное сдерживание все еще работает. Путину выгодно угрожать ядерной войной, но не начинать ее. И мы видели, как Кремль выдвигал ядерные угрозы, которые оказались пустыми — например, в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Эксперты считают, что если Путин смог напасть на Украину, то так же он может поступить и со странами Балтии или Польшей.

Поэтому умный и благоразумный шаг — уже сейчас остановить агрессивные замыслы Путина в отношении Украины.

Среди подписантов этого обращения: генерал Филип Бридлав, ВВС США (в отставке), 17-й Верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе; Дебра Кейган, бывший сотрудник Госдепа и Министерства обороны; генерал (в отставке) Уэсли К. Кларк, 12-й верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе; Эрик Эдельман, бывший посол в Финляндии и Турции, бывший заместитель министра обороны по политическим вопросам; Джон Хербст, бывший посол в Украине и Узбекистане, и другие.