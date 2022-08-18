Август, 18 в 19:38

Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала из-за видео с вечеринки, на котором она веселится и танцует вместе с друзьями.

В сети 36-летнюю Марин раскритиковали, назвав ее поведение неуместным как для политического лидера, особенно в нынешней ситуации напряжения во всем мире.

Финский депутат Микко Кярня даже призвал премьер-министра пройти добровольный тест на наркотики. Однако, по словам Санны, она не употребляла запрещенные вещества и ей нечего скрывать.

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– Я не употребляла никаких наркотиков, поэтому пройти тест на наркотики для меня не проблема. Я не употребляла ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась и не делала ничего противозаконного. Я также не видела, чтобы другие употребляли наркотики. На ключевых государственных должностях находятся обычные люди, которые ведут обычную жизнь, у которых есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста, — заявила Марин журналистам.

Политик сказала, что она расстроена тем, что видео с частной вечеринки попало в сеть. Однако она не будет менять свой образ жизни из-за критики других.

– Я надеялась, что, поскольку это частные видео, сделанные на частном мероприятии, они не будут опубликованы. Я сожалею, что они стали достоянием общественности. Я буду тем же человеком, что и раньше, и надеюсь, что это будет принято. Мы живем в условиях демократии. На выборах каждый может решить эти вопросы, — сказала премьер-министр, добавив, что после частной квартиры она с друзьями посетила еще два бара в центре Хельсинки.

Вместе с Марин на вечеринке заметили и других финских знаменитостей: телеведущую Тинни Викстром, радиоведущую Каролину Туоминен, певицу Альму и ее сестру Анну, рэпера Петри Нюгарда, фотографа Яниту Аутио, а также депутатов от Социал-демократической партии, куда входит Санна.

Напомним, что это не первый скандал, в который попала Санна Марин. Однажды она пошла в ночной клуб после контакта с человеком, зараженным Covid-19.

По словам премьер-министра, перед вечеринкой она забыла свой служебный телефон дома и не знала, что заразилась коронавирусом.