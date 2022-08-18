В июле Европа не давала Украине новых военных обещаний – Politico

Август, 18 в 13:05

Начиная с апреля, военная поддержка Украины со стороны Европы уменьшается, а в июле страны ЕС вообще не давали Киеву новых обещаний, пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

По его данным, в течение всего июля шесть крупнейших стран Европы не предлагали Украине новые двусторонние военные обязательства.

– В то же время обязательства Европы по военной помощи Украине имеют тенденцию к снижению с конца апреля, – пишет издание.

Глава украинской группы института Кристоф Требеш отмечает, что, “несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли”.

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По его мнению, €1,5 млрд военной помощи, о которых на прошлой неделе договорились западные союзники в Копенгагене, “на самом деле мизерны по сравнению с тем, о чем договаривались на предыдущих конференциях”.

Требеш считает, что европейские страны должны рассматривать войну в Украине как кризис в еврозоне или пандемию коронавируса – два события, способствовавших тому, что континент направил сотни миллиардов на меры экстренного финансирования.