Август, 18 в 13:52

В четверг, 18 августа, на АЗС в Польше немного подешевели бензин марки А-95, дизельное топливо и автогаз. В то же время выросли средние цены на премиальный дизель и бензин А-98.

Так, бензин А-95 продолжает дешеветь в течение последних недель. Сегодня литр продают по средней цене 6,53 злотых (51,6 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 18 августа). Накануне литр стоил 6,56 злотых.

Средняя стоимость бензина А-98 выросла с 7,11 злотых за литр до 7,13 злотых/литр (56,3 грн).

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Литр дизтоплива минимально подешевел – до 6,95 злотых (54,9 грн). Днем ранее его продавали в среднем по цене 6,96 злотых/литр.

В то же время выросли цены на премиальный дизель: с 7,24 злотых/литр до 7,28 злотых за литр (57,5 грн).

Литр автогаза (LPG) за сутки подешевел до 3,16 злотых (24,96 грн) по сравнению с 3,19 злотых в среду.

Стоимость горючего отличается в зависимости от воеводства Польши. К примеру, цены на бензин марки А-95 колеблются от 6,09 злотых за литр (48,1 грн) в Опольском воеводстве до 6,65 злотых/литр (52,5 грн) в Куявско-Поморском воеводстве.

Стоимость бензина А-98 самая низкая в Опольском воеводстве (6,38 злотых/литр или 50,4 грн), а самая высокая – в Свентокшиском воеводстве (7,50 злотых/литр или 59,3 грн).

Цены на АЗС в Украине

Средние цены на горючее на АЗС в Украине 18 августа снизились. К примеру, стоимость литра бензина марки А-95 уменьшилась на 7 копеек – до 49,82 грн/л.

Бензин А-92 подешевел на 23 копейки – в среднем до 48,29 грн/л.

Дизтопливо подешевело за день на 8 копеек – до 53,5 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl