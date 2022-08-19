Август, 19 в 13:15

В пятницу, 19 августа, на АЗС в Польше подешевел бензин марки А-98, однако несколько выросли средние цены на дизельное топливо. Стоимость бензина А-95 и автогаза за сутки не изменилась.

Так, литр бензина А-95, как и накануне, в среднем стоит 6,53 злотых (51,4 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 19 августа).

Средняя стоимость бензина А-98 снизилась с 7,13 злотых/литр до 7,10 злотых за литр (55,9 грн).

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В то же время, немного повысилась средняя по стране цена на дизтопливо – до 6,96 злотых/литр (54,8 грн) по сравнению с 6,95 злотых за литр днем ранее.

Стоимость премиального дизеля выросла с 7,28 злотых/литр до 7,29 злотых за литр (57,4 грн).

Цена автогаза (LPG) осталась на уровне 3,16 злотых/литр (24,9 грн).

Стоимость горючего на АЗС в Польше отличается в зависимости от воеводства. Например, цены на бензин марки А-95 самые низкие в Подкарпатском воеводстве (6,24 злотых/литр или 49,1 грн), а самые высокие – в Куявско-Поморском воеводстве (6,67 злотых/литр или 52,5 грн).

Стоимость бензина марки А-98 варьируется от 6,61 злотых за литр (52 грн) в Опольском воеводстве до 7,50 злотых/литр (59,1 грн) в Свентокшиском воеводстве.

Стоимость топлива в Украине

Средние цены на горючее на АЗС в Украине упали 19 августа. В частности, бензин А-92 подешевел на 38 копеек – до 47,91 грн/л.

Дизтопливо немного упало в цене – до 53,49 грн/л.

Стоимость литра бензина А-95 за сутки не изменилась и составляет 49,82 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl