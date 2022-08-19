В Польше планируют построить шесть реакторов к 2040 году

Август, 19 в 19:01

Совет министров Польши принял проект о внесении изменений в закон о подготовке и осуществлении инвестиций в объекты атомной энергетики. Об этом сообщило Национальное агентство по атомной энергии Польши (Państwowa Agencja Atomistyki).

В сентябре 2021 года было объявлено о планах по строительству шести реакторов до 2040 года.

Согласно принятому графику, строительство первой атомной электростанции в Польше начнется в 2026 году, а первый реактор мощностью 1–1,6 ГВт будет введен в эксплуатацию в 2033 году.

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Следует отметить, что следующие блоки будут вводиться каждые 2-3 года.

Инвестиции, необходимые для этого, оцениваются в $32 млрд. В планах Польши — уменьшить историческую зависимость от угля.

В июле прошлого года Westinghouse Electric Company объявила о начале инженерно-конструкторских работ на основе технологии AP1000 в рамках гранта от Агентства по торговле и развитию США “для прогресса” ядерной энергетической программы в Польше.

В НАЭК Энергоатом отметили, что Westinghouse является их партнером. Ранее между ними было подписано соглашение о строительстве в Украине девяти новых энергоблоков по технологии АР1000.

Энергоатом уже приступил к реализации проекта по строительству 5-го и 6-го энергоблоков на Хмельницкой АЭС, который запланировано завершить к 2029 году. Следующим энергоблоком, который построит компания, будет блок №5 Ровенской АЭС. Его ввод в эксплуатацию планируется в 2032 году.

Источник: World Nuclear News