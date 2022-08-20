Август, 19 в 22:11

В Белом доме заявили, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20 на Бали, если там будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности Белого дома.

– Как президент Байден сам публично заявил, он не считает, что президент Путин должен присутствовать на саммите G20, поскольку он ведет свою войну против Украины. Но если Путин придет, США считают, что Зеленский тоже должен участвовать, — говорится в заявлении.

По словам лидера Индонезии Джоко Видодо, Путин и президент Китая Си Цзиньпин примут участие в саммите Большой двадцатки.

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Отмечается, что на Бали встретятся Путин и президент США Джо Байден. Это будет их первая встреча с момента начала войны в Украине.

Что касается Си Цзиньпина, то он с момента начала пандемии коронавируса не уезжал за границу.