Армия РФ очень уязвима и неспособна продвигаться на поле боя – Пентагон
Российские войска несут большие потери в Украине и не имеют прогресса в продвижении на поле боя. Об этом заявил на закрытом брифинге высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.
– Мы видим значительное ослабление позиций России в разных местах, – подчеркнул он.
Представитель Пентагона также прокомментировал последние взрывы в оккупированном Крыму.
– У меня нет общей оценки. Но мы видим общую картину того, что российские войска намного уязвимее, чем они думали. Поэтому мы видим движения российских войск, чтобы попытаться защитить свои уязвимые места, – добавил он.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 178-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Пентагон