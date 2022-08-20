Армия РФ очень уязвима и неспособна продвигаться на поле боя – Пентагон

Август, 20 в 13:00

Российские войска несут большие потери в Украине и не имеют прогресса в продвижении на поле боя. Об этом заявил на закрытом брифинге высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

– Мы видим значительное ослабление позиций России в разных местах, – подчеркнул он.

Представитель Пентагона также прокомментировал последние взрывы в оккупированном Крыму.

– У меня нет общей оценки. Но мы видим общую картину того, что российские войска намного уязвимее, чем они думали. Поэтому мы видим движения российских войск, чтобы попытаться защитить свои уязвимые места, – добавил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 178-е сутки.

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Источник: Пентагон