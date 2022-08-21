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Белорусские специалисты возобновляют российские боевые самолеты для войны против Украины — ГУР

Юля Захарченко, редактор ленты
Белорусские специалисты возобновляют российские боевые самолеты для войны против Украины — ГУР
Фото: Минобороны

Белорусские специалисты восстанавливают поврежденные в войне против Украины российские боевые самолеты. В основном работы выполняются на самолетах типа МиГ-29 и модификациях многоцелевого истребителя.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Минобороны Беларуси и правительство РФ подписали срочные контракты на ремонтно-восстановительные работы авиационной техники.

В частности, работники 558 авиационного ремонтного завода (Барановичи) периодически осуществляют командировку в составе выездных групп. Они восстанавливают и вводят в эксплуатацию авиационную технику на 121 авиационном ремонтном заводе (территория авиабазы ​​Кубинка).

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По данным ГУР, специалисты Вооруженных сил Беларуси осуществляют работы по снятию самолетов-истребителей по хранению и расконсервации для дальнейшего применения в войне против Украины.

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Источник: Минобороны
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