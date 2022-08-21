Август, 20 в 21:36

Зима 2022-2023 годов в Европе может быть достаточно теплой и без существенных снегопадов. В то время как на севере США и в Канаде ожидаются более суровые погодные условия.

Об этом сообщает онлайн ресурс об экстремальной погоде Severe Weather Europe.

Эксперты портала сосредоточились на трех сезонных моделях, разработанных: Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF); американской системой прогнозирования климата CFSv2; канадской системой прогнозирования CanSIPS.

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Эксперты подчеркивают, что ни один долгосрочный или сезонный прогноз погоды нельзя считать на сто процентов правильным: речь идет об общих погодных тенденциях, которые будут преобладать в тот или иной промежуток времени.

– Все эти прогнозы представляют собой усредненную картину трех метеорологических зимних месяцев (декабрь-январь-февраль) и демонстрируют общую преобладающую картину погоды. Даже если модели будут абсолютно точными, это не означает, что такие погодные условия продлятся 3 месяца подряд. Это лишь предположение о том, как может выглядеть погода большую часть времени, — отмечается в публикации.

Кроме того, приведены подробности по каждой из трех сезонных моделей:

1. Согласно прогнозу от ECMWF, в восточной части Соединенных Штатов и некоторых частях Европы в начале зимы возможны морозы.

Значительные снегопады на большей территории Европы не ожидаются (их интенсивность будет ниже средней), за исключением отдельных частей Скандинавии и далее к востоку. Более интенсивные снегопады ожидаются на западе и северо-западе США, а также в Канаде.

2. Согласно прогнозу от CanSIPS, холодно зимой будет в западной части Канады и на Аляске. А на юге и востоке США будет теплее обычного.

На севере Европы в большинстве своем будет теплее, чем в предыдущие зимние сезоны, а на юго-западе возможны штормы.

3. Прогноз от CFSv2 также предполагает морозы в Канаде и более теплую зиму, чем обычно на европейском континенте. Больше осадков ожидается в западной и центральной Европе. Кроме того, синоптики прогнозируют снегопады на северо-западе США.

Итак, подытоживая все три модели, можно ожидать, что зима в Европе будет достаточно теплой: температура будет выше средней на севере и в северо-центральной части континента. Однако могут быть периоды морозов в результате холодных фронтов, в частности, в центральной Европе.

Значительных осадков синоптики не прогнозируют: интенсивных снегопадов на материковой Европе, скорее всего, не будет.

В западной и центральной Канаде, а также на Аляске ожидаются более холодные и снежные погодные условия.

На севере США возможны морозы и большое количество осадков. На юге Соединенных Штатов зимой, вероятно, будет более теплая, чем обычно, и преимущественно сухая погода. Однако это не означает, что холодный фронт не может достичь южных штатов. В юго-центральной и западной части США будут преобладать засушливые погодные условия.

Погоду зимой в Европе и мире будут определять такие явления, как Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Это противоположные экстремальные значения температуры воды и атмосферного давления. Они продолжаются около полугода и характерны для экваториальной зоны Тихого океана. Явление Эль-Ниньо предусматривает резкое повышение температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (на 5-9°C), а Ла-Нинья – наоборот понижение.

Источник: Severe Weather Europe