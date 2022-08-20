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В Пентагоне объяснили, почему затягиваются поставки ЗРК NASAMS

Валентина Летяк, редактор ленты
Пентагон
Фото: Depositphotos

США еще 1 июля анонсировали поставки в Украину зенитно-ракетных комплексов NASAMS, но прибудут они в ближайшие два-три месяца, поскольку это оружие производится и закупается специально для ВСУ.

Так представитель Министерства обороны США, которого процитировала американская журналистка Кейтлин Дорнбос, объяснил сроки поставок NASAMS.

– По словам чиновника, анонсированные ранее зенитные ракетные комплексы NASAMS будут доставлены в Украину “в ближайшие 2-3 месяца”. Это занимает больше времени, чем доставка другого оружия, потому что оно не поступает из запасов США и должно производиться и закупаться для Украины, – написала она.

 

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В Пентагоне также сообщили, что в рамках пакета военной помощи в размере $775 млн предоставят Украине дополнительные боеприпасы для системы HIMARS, а еще – 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тыс. снарядов, противоминные бронированные машины 40 MRAP MaxxPro и т. п.

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