В Пентагоне объяснили, почему затягиваются поставки ЗРК NASAMS

США еще 1 июля анонсировали поставки в Украину зенитно-ракетных комплексов NASAMS, но прибудут они в ближайшие два-три месяца, поскольку это оружие производится и закупается специально для ВСУ.

Так представитель Министерства обороны США, которого процитировала американская журналистка Кейтлин Дорнбос, объяснил сроки поставок NASAMS.

“We are going to be providing these additional tranches of [HIMARS ammo] in a very sustainable fashion for the Ukrainians so they have exactly what they need to continue to use [them.] This will be a recurrent effort where we’ll continue to deliver [ammo] regularly over time.”

