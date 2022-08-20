Август, 20 в 15:29

В субботу, 20 августа, на АЗС в Польше упали цены почти на все виды горючего, кроме дизельного топлива.

Так, литр бензина марки А-95 сегодня продают по средней цене 6,52 злотых (51,3 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 20 августа). Накануне это горючее стоило 6,53 злотых/литр.

Стоимость бензина марки А-98 снизилась с 7,10 злотых за литр до 7,08 злотых/литр (55,7 грн).

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Несколько выросла средняя стоимость дизтоплива – до 6,99 злотых/литр (55 грн) по сравнению с 6,96 злотых за литр в пятницу.

В то же время, премиальный дизель наоборот подешевел: литр на АЗС можно в среднем приобрести по цене 7,27 злотых (57,2 грн). Днем ранее он стоил 7,29 злотых.

Несколько дешевле продают и автогаз (LPG) – по цене 3,15 злотых/литр (24,8 грн). Накануне он стоил 3,16 злотых/литр.

Цены на польских АЗС варьируются в разных воеводствах. В частности, бензин А-95 дешевле всего стоит в Опольском воеводстве (6,32 злотых/литр или 49,8 грн), а дороже всего – в Великопольском воеводстве (6,71 злотых/литр или 52,8 грн).

Стоимость бензина А-98 колеблется от 6,57 злотых за литр (51,7 грн) в Западно-Поморском воеводстве до 7,45 злотых/литр (58,7 грн) в Свентокшиском воеводстве.

Цены на дизтопливо самые низкие в Опольском воеводстве (6,28 злотых/литр или 49,4 грн), а самые высокие – в Подляском воеводстве (7,17 злотых/литр или 56,5 грн).

Согласно прогнозу директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, частичное возвращение акциза на горючее в Украине существенно не повлияет на розничные цены на АЗС. В то же время, налоги с горючего станут источником поступлений в госбюджет.

Министерство инфраструктуры Украины инициировало частичное возвращение ставок акциза на топливо на уровне €100/1000 л.

До полномасштабной войны ставки на бензин и дизель составляли €213,5 и €139,5 соответственно.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl