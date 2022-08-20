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ВСУ модернизировали истребители МиГ для американских ракет AGM-88 HARM – Минобороны США

Юля Захарченко, редактор ленты
ВСУ модернизировали истребители МиГ для американских ракет AGM-88 HARM – Минобороны США
Фото: Getty Images

Украине удалось интегрировать многоцелевой истребитель МиГ-29, с помощью которых можно запускать американские антирадарные ракеты AGM-88 HARM. Именно поэтому Вооруженные силы Украины получат еще больше ракет от западных союзников.

Об этом заявил представитель Пентагона на брифинге для журналистов. Поставки антирадарных ракет предусмотрены в новом пакете военной помощи США на $775 млн.

— Они действительно успешно интегрировали это так, что мы определили это как технически возможное. Поэтому мы даем им эту возможность, — отметил он.

По данным иностранных изданий, на вооружении ВСУ находятся только истребители МиГ-29, однако у них нет бортовых комплексов для ударов по наземным целям.

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Единственный имевший его самолет — это модификация МиГ-29МУ2. Один из вариантов, как Украине удалось интегрировать американские антирадарные ракеты AGM-88 HARM в истребителе МиГ, заключается в поставках вооружения западными партнерами.

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