Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Две трети немцев недовольны канцлером: рейтинг Шольца рекордно снизился

Валентина Летяк, редактор ленты
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Последние данные опроса социологического института Insa, проведенного по заказу еженедельника Bild am Sonntag, свидетельствуют о рекордном падении рейтинга канцлера Германии Олафа Шольца и правящей коалиции с начала его пребывания на этом посту.

В частности, 62% немцев, то есть почти две трети респондентов, недовольны работой Шольца. Положительно оценивают его деятельность только 25% опрошенных.

Работой правительства ФРГ сейчас недовольны 65%, одобряют ее 27%.

Сейчас смотрят

В начале марта деятельность Шольца одобряли 46%, недовольны были 39%. Работой коалиции были удовлетворены 44%, нет – 43%.

По данным опроса, если бы выборы канцлера состоялись сейчас, Шольц сейчас бы занял только третье место, набрав 18% голосов. На первом – министр экономики Роберт Габек (25%), на втором – глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (19%).

Читайте
Война в Украине является испытанием Германии на лидерство в Европе - Economist

Источник: Deutsche Welle
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка