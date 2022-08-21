Две трети немцев недовольны канцлером: рейтинг Шольца рекордно снизился

Август, 21 в 15:34

Последние данные опроса социологического института Insa, проведенного по заказу еженедельника Bild am Sonntag, свидетельствуют о рекордном падении рейтинга канцлера Германии Олафа Шольца и правящей коалиции с начала его пребывания на этом посту.

В частности, 62% немцев, то есть почти две трети респондентов, недовольны работой Шольца. Положительно оценивают его деятельность только 25% опрошенных.

Работой правительства ФРГ сейчас недовольны 65%, одобряют ее 27%.

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В начале марта деятельность Шольца одобряли 46%, недовольны были 39%. Работой коалиции были удовлетворены 44%, нет – 43%.

По данным опроса, если бы выборы канцлера состоялись сейчас, Шольц сейчас бы занял только третье место, набрав 18% голосов. На первом – министр экономики Роберт Габек (25%), на втором – глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (19%).