Август, 21 в 13:00

Стоимость топлива на польских АЗС по состоянию на 21 августа изменилась. Дизельное топливо подскочило в цене, а вот автогаз наоборот подешевел.

Бензин марки А-95 в среднем продают за 6,50 злотых (51,15 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 21 августа). Днем раньше его можно было купить за 6,52 злотых/литр.

Бензин категории А-98 подорожал с 7,08 злотых/литр до 7,11 злотых (55,95 грн).

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Второй день подряд на польских АЗС дорожает дизтопливо. 21 августа его стоимость выросла с 6,99 злотых/литр до 7,02 злотых (55,24 грн).

Также подскочил в цене премиальный дизель. За литр на АЗС в среднем придется заплатить 7,30 злотых (57,45 грн). Днем ранее дизель этой категории стоил 7,27 злотых.

В то же время автогаз (LPG) на польских АЗС подешевел. В среднем его можно найти по цене 3,12 злотых/литр (24,55 грн). Накануне он стоил 3,15 зл/литр.

Между тем в Украине средние цены на дизельное топливо и автогаз немного упали. Какие цены на топливо на украинских АЗС – смотрите в материале.

Источник: AutoCentrum.pl