Финская компания подала иск против Росатома и требует €2 млрд
Финская энергетическая компания Fennovoima обратилась в арбитражный суд с иском против Росатома. Исполнительный директор компании Йоаким Спект объяснил, что россияне не могут завершить проект атомной электростнции в Пюхяйоки.
Из-за значительных задержек в реализации этого проекта Fennovoima расторгла контракт с Росатомом и требует около €2 млрд компенсации.
Есть несколько спорных моментов, главным из которых является авансовый платеж в размере €800 млн, который Fennovoima внесла в финскую дочернюю компанию Росатома Raos Project.
В Росатоме ранее также заявили, что потребуют компенсаций за проект Ханхикиви, поскольку считают, что контракт расторгнут безосновательно.
Fennovoima расторгла контракт с Росатомом в конце апреля, через два месяца после вторжения России в Украину, но причиной стала не война – она только усугубила ситуацию.
Источник: Helsingin Sanomat