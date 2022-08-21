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Финская компания подала иск против Росатома и требует €2 млрд

Валентина Летяк, редактор ленты
Євро
Фото: Depositphotos

Финская энергетическая компания Fennovoima обратилась в арбитражный суд с иском против Росатома. Исполнительный директор компании Йоаким Спект объяснил, что россияне не могут завершить проект атомной электростнции в Пюхяйоки.

Из-за значительных задержек в реализации этого проекта Fennovoima расторгла контракт с Росатомом и требует около €2 млрд компенсации.

Есть несколько спорных моментов, главным из которых является авансовый платеж в размере €800 млн, который Fennovoima внесла в финскую дочернюю компанию Росатома Raos Project.

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В Росатоме ранее также заявили, что потребуют компенсаций за проект Ханхикиви, поскольку считают, что контракт расторгнут безосновательно.

Fennovoima расторгла контракт с Росатомом в конце апреля, через два месяца после вторжения России в Украину, но причиной стала не война – она только усугубила ситуацию.

Источник: Helsingin Sanomat

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