Август, 21 в 19:04

В Министерстве национальной обороны Польши готовы применить пятую статью Североатлантического договора о коллективной обороне, если со стороны России будет поступать угроза.

Об этом заявил заместитель Минобороны Польши Войцех Скуркевич в интервью польскому изданию PAP.

— Как государство восточного фланга НАТО мы это полностью осознаем, поэтому наши действия — по консультациям с нашими союзниками и штаб-квартирой НАТО — и дальше будут адекватными угрозам и действиям Российской Федерации, — сказал Скуркевич.

Таким образом, он прокомментировал размещение Россией гиперзвуковых ракет Кинжал в Калининградской области, которая имеет общую границу с Польшей и Литвой, о чем ранее сообщило Associated Press.

Сейчас смотрят

По словам Скуркевича, Польша имеет постоянную коммуникацию с партнерами по НАТО и, в частности, с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Заместитель польского оборонного ведомства уверен, что при наличии угрозы со стороны РФ, будет реализована статья 5 договора НАТО, целью которой является ответ всего военно-политического блока на нападение на государство-член Альянса.

– Поэтому мы в абсолютной безопасности, когда речь идет обо всех угрозах в сторону Республики Польша, – сказал Скуркевич.

Ранее сообщалось, что на аэродром Чкаловск Калининградской области было переброшено три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал.

В начале августа военный эксперт Олег Жданов говорил, что Россия использовала для ударов по Винницкой области гиперзвуковые ракеты Кинжал.

Накануне в США и Великобритании предупредили, что умышленная авария, спровоцированная Россией на Запорожской АЭС, станет основанием для применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.